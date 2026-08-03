Найден простой способ для пожилых дольше оставаться активными

Ежедневный прием мультивитаминов может помочь пожилым людям дольше сохранять силу и выносливость, необходимые для повседневных дел. Об этом на конференции Nutrition 2026 Американского общества питания рассказал Баю Бекеле, научный сотрудник Института профилактики Джорджии Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты.

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Исследователи проанализировали данные более 16 тысяч взрослых старше 60 лет, участвовавших в крупном исследовании COSMOS: участников случайным образом распределили на группы, получавшие мультивитамины, экстракт какао, оба препарата или плацебо.

Спустя три года участники, принимавшие мультивитамины, показали значительно более высокие показатели функционального здоровья по сравнению с группой плацебо — на основе опросника Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Наиболее заметные различия проявились в показателях выраженности симптомов и итоговом клиническом балле, объединяющем оценку симптомов и физических возможностей.

«Уникальность нашей работы в том, что мы сфокусировались на функциональном здоровье — на том, как люди на самом деле себя чувствуют и справляются в повседневной жизни, а не только на профилактике серьезных заболеваний», — рассказал Бекеле.

По его словам, прием мультивитаминов, поддерживающий здоровье сердца и общую физическую функцию, может помочь сохранить способность одеваться, мыться, ходить, подниматься по лестнице и выполнять домашние дела — особенно это актуально для тех, кто испытывает усталость, одышку или отёки, ограничивающие повседневную активность.

Экстракт какао в целом не показал значимого улучшения функционального здоровья по всей выборке, однако принес заметную пользу участникам с застойной сердечной недостаточностью.

Исследователи подчеркнули, что добавки не заменяют сбалансированное питание и физическую активность, а перед началом приема любых добавок стоит проконсультироваться с врачом.