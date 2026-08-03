В Самаре придумали, как быстро выявлять внутрибольничные инфекции

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России завершили разработку тест-системы для ускоренной диагностики ключевых возбудителей внутрибольничных инфекций.

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Речь идет о наборе реагентов, с помощью которых медики будут в течение не более трех-четырех часов выявлять возбудителей наиболее значимых заболеваний в стационарах.

Получено регистрационное удостоверение на тест-системы. Разработку ученые вели на базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) вуза совместно с частной компанией.

«В основе набора — технология полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, с помощью которой можно определить несколько микроорганизмов в одной пробирке. В разработанном наборе присутствуют 11 мишеней — все доминирующие возбудители, которые встречаются в лечебных учреждениях», — рассказала биолог лаборатории метагеномики человека НОПЦ ГЛТ вуза Юлия Милюткина.

Проект реализован в рамках программы "Приоритет 2030".