Анонсирована разработка трех новых вакцин от рака

Ученые в России намерены разработать три новые онковакцины. Об этом журналистам РИА Новости рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — уточнил специалист.

1 апреля министерство здравоохранения РФ заявило о начале применения первой отечественной персонализированной мРНК-вакцины от рака. Препарат, получивший название «Неоонковак», ввели 60-летнему пациенту с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России вакцины от рака хотят включить в программу бесплатной медицинской помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце июля Гинцбург рассказал, что организм первого получившего вакцину от рака кожи россиянина дал положительный иммунный отклик. Мужчина чувствует себя хорошо и в данный момент продолжает лечение.