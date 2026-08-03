В России испытали лактоферрин для защиты хрящевой ткани в космосе

Специалисты Сеченовского университета выяснили, что природный белок лактоферрин, содержащийся в молоке и слезной жидкости, помогает сохранять свойства хрящевой ткани в условиях недостатка физической нагрузки. Это открывает перспективы для разработки новых подходов к профилактике и лечению заболеваний суставов и позвоночника, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Уточняется, что ученые исследовали трехмерные модели хрящевой ткани, созданные на основе хондроцитов. Одни образцы находились на борту Международной космической станции, другие изучались с использованием наземной системы, имитирующей микрогравитацию. После возвращения образцов на Землю исследователи сравнили изменения, произошедшие в хрящевой ткани в ходе космического полета и наземного эксперимента.

"Мы проверяли влияние лактоферрина на модели хрящевой ткани в условиях недостатка механической нагрузки. В наземном эксперименте он позволил лучше сохранить свойства ткани, и этот эффект может быть перспективен для разработки подходов, применимых в наземной медицине, - например, при длительном снижении нагрузки на суставы. В космическом эксперименте эффект оказался менее выраженным, поэтому для условий реального полета мы планируем дополнительно подобрать диапазоны концентраций и, возможно, другие способы воздействия", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра инновационных коллагеновых разработок Института регенеративной медицины Сеченовского университета Артема Антошина.

Как пояснили в пресс-службе, снижение механической нагрузки на ткани характерно не только для длительных космических полетов. Оно также наблюдается при малоподвижном образе жизни, длительном постельном режиме после травм и операций, а также при ряде заболеваний. В этой связи результаты исследования представляют интерес не только для космической медицины, но и для разработки новых подходов к профилактике и лечению заболеваний суставов и позвоночника.

Еще одним результатом исследования стало подтверждение того, что часть изменений, возникающих в хрящевой ткани в условиях микрогравитации, можно воспроизводить в лабораторных условиях.