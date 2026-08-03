В РФ создали тест-систему для быстрой диагностики внутрибольничных инфекций

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России разработали тест-систему для ускоренной диагностики основных возбудителей внутрибольничных инфекций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В основе набора лежит технология ПЦР в реальном времени, позволяющая определять несколько микроорганизмов в одной пробирке. Разработанный набор включает 11 мишеней: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (гены lukS, mecA, mecC), Stenotrophomonas maltophilia и Escherichia coli - все это доминирующие возбудители, встречающиеся в лечебных учреждениях", - приводятся в сообщении слова биолога лаборатории метагеномики человека НОПЦ ГЛТ СамГМУ Юлии Милюткиной.

Как уточнили в пресс-службе, тест-система позволяет за короткое время выявлять возбудителей наиболее значимых инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Проведение анализа занимает до 3-4 часов. Использование технологии мультиплексной ПЦР и четырех каналов детекции позволяет сократить количество анализируемых пробирок по сравнению с представленными на рынке аналогами.

Отмечается, что для исследования может использоваться широкий спектр клинического материала, в том числе мазки и соскобы со слизистых оболочек и кожи, мокрота, кровь, плазма крови, ликвор, пунктаты и биоптаты органов и тканей, моча, секрет простаты. Кроме того, система подходит для анализа бактериальных культур и смывов с объектов окружающей среды, что особенно актуально для санитарной микробиологии.

В состав набора также входят положительный и отрицательный контрольные образцы, позволяющие проверить его работоспособность и качество подготовки материала к исследованию.

Проект реализован в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").