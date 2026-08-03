Найден витамин, высокий уровень которого снижает риск болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Голуэя в Ирландии под руководством невролога Эмер Макграт впервые показали связь между уровнем витамина D в среднем возрасте и накоплением токсичного тау-белка — одного из биомаркеров болезни Альцгеймера — спустя годы. Работа опубликована в журнале Neurology Open Access (NOA).

© Газета.Ru

Известно, что низкий уровень витамина D у людей старше 70 лет связан с повышенным риском когнитивных нарушений и деменции. Однако оставалось неясным, защищает ли достаточный уровень витамина D мозг еще в среднем возрасте. Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные 793 участников Фрамингемского исследования сердца — ни у кого из них на момент начала исследования не было деменции.

Когда участникам было в среднем 39 лет, у них измерили уровень витамина D в крови. Спустя примерно 16 лет около 430 из них прошли позитронно-эмиссионную томографию мозга — их обследовали на предмет накопления тау- и амилоидных белков, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера.

Связи между витамином D и амилоидом обнаружить не удалось, зато выяснилось, что у участников с более высоким исходным уровнем витамина D спустя 16 лет фиксировались более низкие отложения тау-белка. По словам авторов, это первое подобное наблюдение.

«Витамин D в среднем возрасте может быть важным фактором защиты будущего здоровья мозга», — отметила Эмер Макграт.

Она подчеркнула, что предыдущие исследования связывали дефицит витамина D с риском деменции у людей старше 70 лет, а нынешняя работа — одна из первых, изучивших более молодых людей, около среднего возраста 39 лет.

Поскольку исследование носит наблюдательный характер, нельзя утверждать, что именно витамин D снижает образование тау-белка. Более ранние испытания с приемом добавок витамина D в течение года не показали эффекта на уровень тау, но в них участвовали люди старше 70 лет с жалобами на память. Авторы полагают, что более длительный прием добавок в молодом, когнитивно здоровом возрасте может оказаться эффективнее — это предстоит проверить в клинических испытаниях.