Стало известно, как длительность нахождения фекалий в организме влияет на здоровье

Исследователи из Дании и Бельгии под руководством микробиолога Хенрика Роугера из Копенгагенского университета показали, что время прохождения пищи через кишечник — так называемый транзитный период — сильно недооцененный фактор, влияющий на состав микробиома кишечника и связанные с ним риски заболеваний. Обзор опубликован в журнале Gut.

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«Накопленные данные показывают, что транзитное время — ключевой фактор, формирующий состав и активность микробиоты кишечника, которые, в свою очередь, связаны со здоровьем человека», — пишут авторы обзора.

При этом транзитное время до сих пор редко учитывается в исследованиях микробиома.

На скорость прохождения пищи влияют диета и ее состав, пол (у мужчин транзит обычно короче), возраст (у пожилых людей он замедляется), физическая активность, стресс, лекарства и генетика. Слишком медленный транзит может приводить к избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике, характерному для синдрома раздраженного кишечника (СРК), а также усугублять воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), связанные с диареей или запором.

«И запор, и ВЗК — факторы риска развития рака толстой кишки, третьей по распространённости причины онкологических заболеваний в мире. Рак толстой кишки связан, среди прочего, с западным типом питания и удлиненным транзитным временем, что в совокупности меняет состав желчных кислот», — отмечают исследователи.

Эффекты могут выходить далеко за пределы кишечника: изменения в работе кишечника также связывают с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и рассеянным склерозом.

По словам колопроктолога Кетана Танки из Медицинского центра Лонг-Бич, при замедлении транзита бактерии кишечника, исчерпав доступные углеводы, переключаются на ферментацию белков, производя токсичные для клеток кишечника метаболиты — аммиак, сероводород, фенолы и индолы — которые повреждают ДНК и способствуют развитию «дырявого» кишечника и системного воспаления. Авторы призывают шире включать измерение транзитного времени в исследования микробиома, чтобы продвинуться в профилактике и лечении заболеваний кишечника.