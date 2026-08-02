Ученые нашли причину гибели миллиона животных у берегов Австралии

Исследователи установили причину одной из самых масштабных морских катастроф последнего времени. Профессор морской биологии Сиднейского технологического университета Шона Мюррей заявила, что массовую гибель беспозвоночных, рыб, млекопитающих и птиц вызвал неконтролируемый рост микроводоросли Kernia cristata.

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Результаты лабораторных экспериментов, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, ужаснули научное сообщество. Оказалось, что этот организм выделяет бреветоксины в колоссальных количествах, будучи на порядок токсичнее печально известной "красной волны".

Она десятилетиями убивает дельфинов и ламантинов у берегов Флориды. При этом новый вид активен в холодной воде. Впервые цветение было зафиксировано еще в марте 2025 года и не прекращается до сих пор.

Ученые опасаются, что вид может легко прижиться в любых схожих прибрежных водах по всему миру, превратившись в международную угрозу. Однако они признают, что, как и в случае с циклоном, полностью контролировать или обратить вспять это стихийное бедствие пока невозможно.