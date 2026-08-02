Стало известно, как COVID-19 повышает смертность от грибковых инфекций

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали данные о влиянии COVID-19 на течение инвазивных грибковых инфекций. Согласно исследованию, наличие коронавируса значительно повышает смертность среди пациентов с микозами.

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В течение 90 дней после диагностирования инвазивного микоза среди пациентов с подтвержденным COVID-19 умирали 66%, тогда как летальность среди тех, у кого не было коронавируса, составила 41%. При этом авторы исследования подчеркивают, что в 35% случаев микозы развивались у пациентов без классических факторов риска.

Исследование, проведенное в четырех больницах Атланты в период с 2020 по 2024 год, охватило 449 подтвержденных случаев инвазивных грибковых инфекций. Специалисты CDC предупреждают, что ориентация только на традиционные факторы риска может приводить к недооценке распространенности этих инфекций. Инвазивные микозы, как правило, требуют интенсивной терапии и сопровождаются высоким уровнем госпитализации в реанимацию.