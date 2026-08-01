Российские ученые сделали важные выводы о детях с аутизмом

По данным портала ferra.ru, медицинские эксперты установили, что коммуникативные барьеры у подростков с аутизмом обусловлены не лишь дисфункцией речевых зон коры, но и сбоями в механизмах концентрации внимания. Полученные данные открывают перспективы для создания инновационных подходов к лечению и выявлению расстройства.

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В ходе эксперимента ученые посредством фМРТ исследовали активность мозговых структур у 80 юных пациентов (5–12 лет) с аутизмом и 27 сверстников с нормальным развитием. Анализ охватил четыре ключевые нейронные сети, отвечающие за речь, фокус внимания и способность к эмпатии.

Было обнаружено, что ослабленная связность дорсальной сети внимания затрудняет распознавание невербальных сигналов, таких как мимика и жесты. Кроме того, сбои в функционировании данной сети вместе с сетью оценки значимости напрямую коррелируют со сложностями в развитии устной речи.