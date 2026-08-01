В РФ открыли новый метод определения малых доз свинца в организме

Российские ученые разработали новый метод определения малых, но опасных для человека доз свинца в организме. Об этом ТАСС сообщил соавтор исследования, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов Сибирского федерального университета (СФУ) Владимир Лосев.

Свинец - токсичное вещество, способное проникать в живые организмы и влиять на их жизнедеятельность. Ионы свинца изменяют биохимические процессы в организме. Кроме того, свинец накапливается в тканях и может спровоцировать хроническое отравление даже при небольшом превышении концентрации в окружающей среде. При таких отравлениях растет его содержание содержания в крови и тканях органов и под ударом оказывается кроветворная, нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная системы.

"Ученые Сибирского федерального университета и Московского государственного университета разработали новый метод сорбционного отделения и определения малых доз свинца в фосфатных буферных растворах. Он поможет точнее определять содержание малых доз тяжелых металлов в тканях живых организмов. Методика экономична, не требует дорогостоящего оборудования, может применяться для экологического биомониторинга окружающей среды, клинико-гигиенических, токсикологических и экологических исследований", - сообщил Лосев.

По его словам, сейчас для определения отравлений используются высокочувствительные методы анализа, например, электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия (ЭТААС), но такая система не всегда может определять малые дозы свинца. Поэтому ученые разработали метод с помощью сорбентов из кремнезема и композитных сорбентов на основе оксидов железа определять малые дозы свинца в печени и почках, именно там при отравлениях откладывается свинец.

Исследование проводилось в рамках государственного заказа Минобрнауки РФ и Московского государственного университета.