В Японии разработали терапию, подавляющую смертельно опасные воспаления

Японские молекулярные биологи разработали терапию на базе так называемых внеклеточных пузырьков, введение в организм которых подавляет "цитокинный шторм" - опасную для жизни воспалительную реакцию, которая сопровождает тяжелые инфекции и повреждения органов. Работа этой терапии была успешно проверена в опытах на мышах с острой формой пневмонии, сообщила пресс-служба Университета Осаки.

"Сейчас коллеги обсуждают возможность использования внеклеточных пузырьков, вырабатываемых стволовыми клетками, для борьбы с "цитокинным штормом". Мы выяснили, что еще лучше для этой задачи подходят аналогичные структуры, вырабатываемые клетками печени, причем их активность можно дополнительно повысить, если обработать их ферментом SPLA2, чьи аналоги присутствуют в змеином яде", - пояснил доцент Университета Осаки (Япония) Сунья Накаяма, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняет Накаяма, "цитокинным штормом" ученые называют мощнейший воспалительный процесс, порожденный чрезмерно активной реакцией врожденного иммунитета на инфекцию. Его запуск приводит спонтанному образованию тромбов в мелких кровеносных сосудах, что часто приводит к повреждению органов и гибели пациентов. Многие случаи гибели больных от тяжелых форм ковида были связаны с развитием данной воспалительной реакции.

Японские ученые обнаружили, что эту реакцию можно подавить при помощи так называемых внеклеточных везикул - пузырьков, которые содержат в себе набор из молекул РНК, белков и сигнальных веществ. Эти структуры служат своеобразной "почтой" для обмена химической информацией между клетками, в том числе между тканями тела и иммунными тельцами, участвующими в развитии воспалительных реакций.

Проведенные биологами опыты показали, что внеклеточные пузырьки можно наполнить особым набором частично расщепленных жировых молекул, которые подавляют цитокинный шторм. Для этого их достаточно обработать при помощи фермента SPLA2, который присутствует в больших количествах в яде змей, пчел и пауков. При попадании в организм этот пептид разрушает клеточные мембраны и расщепляет их жиры, чье попадание в кровоток обычно провоцирует развитие воспалений, однако в случае с "цитокинным штормом" происходит обратное.

Так, проведенные учеными опыты на мышах показали, что введение пузырьков с этими жировыми молекулами подавляло "цитокинный шторм" в легких мышей с тяжелыми формами пневмонии, причем эти структуры благотворно воздействовали не только на иммунные тельца-макрофаги, но и на клетки самих дыхательных путей, что усиливало действие терапии. Схожим образом, как предполагают ученые, можно подавлять и другие фатальные формы воспалений, в том числе заражение крови, что повысит шансы на выживание у их носителей.