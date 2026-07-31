Ученые объяснили, почему любопытство не связано с острым умом у пожилых

Новое исследование показало, что, хотя любознательные люди среднего и пожилого возраста действительно ведут более насыщенную интеллектуальную жизнь, получают хорошее образование и увлекаются сложными хобби, это не дает им преимуществ в когнитивных тестах на память, внимание и скорость обработки информации по сравнению с их менее любопытными сверстниками. Ученые не нашли прямой связи между любознательностью как чертой характера и острым умом, ставя под сомнение распространенное мнение о том, что тяга к новому напрямую защищает мозг от старения. Статья опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Как проходило исследование

Международная группа психологов изучила когнитивные показатели 106 добровольцев в возрасте от 40 до 85 лет. Участники проходили развернутое анкетирование, оценивающее их тягу к новизне, образовательный бэкграунд, профессиональную активность и увлечения, а затем выполняли стандартизированные тесты на запоминание, концентрацию и скорость реакций. Результаты показали, что участники, которые демонстрировали высокие показатели любознательности, чаще имели дипломы о высшем образовании и занимались интеллектуально насыщенными хобби — от игры на музыкальных инструментах до решения логических задач.

Этот факт полностью согласуется с гипотезой о формировании так называемого когнитивного резерва, который считается своеобразной «подушкой безопасности» против возрастных изменений в нейронных сетях. Но, вопреки ожиданиям, эта группа не продемонстрировала сколько-нибудь значимых отличий от своих менее пытливых сверстников ни по одному из измеряемых параметров.

Авторы работы подчеркивают, что их статистические модели не выявили прямой корреляции между уровнем любопытства и текущей эффективностью умственных операций. Иными словами, многолетнее увлечение шахматами или иностранными языками не гарантирует, что в момент тестирования мозг сработает быстрее или точнее. При этом исследование не отрицает, что любопытные люди ведут более насыщенную и разнообразную жизнь — они получают больше знаний, меняют профессии, путешествуют, осваивают новые навыки. Но все эти блага, как выясняется, относятся скорее к сфере качества жизни, нежели к области измеримых когнитивных преимуществ.

Ограничения исследование и его научное значение

Специалисты обращают внимание на ряд ограничений, которые не позволяют делать окончательные выводы. Во‑первых, работа не отслеживая изменения в динамике. Не исключено, что люди с изначально более высоким интеллектом или финансовым достатком просто имеют больше возможностей для проявления любопытства. Во‑вторых, выборка состояла исключительно из здоровых добровольцев с уровнем IQ выше среднего, поэтому пожилые люди с начальными признаками деменции или когнитивными нарушениями оказались за рамками анализа. Наконец, оценка когнитивного резерва проводилась на основе самоотчетов и интервью, что могло внести погрешность.

Тем не менее полученные данные имеют важное практическое значение. Они предостерегают от излишне упрощенных рекомендаций, которые часто звучат в популярной литературе, например, о том, что для снижения риска деменции достаточно регулярно разгадывать кроссворды или учить стихи. Исследование не опровергает пользу умственной активности как таковой, но призывает сместить акценты. Главная ценность любознательности заключена не в том, чтобы служить щитом от возрастного упадка, а в том, чтобы делать каждодневное существование более глубоким, интересным и осмысленным.