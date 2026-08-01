ИИ-тест крови на рак печени прошел проверку в двух странах мира

Международный коллектив молекулярных биологов разработал новую методику ИИ-диагностики рака печени, которая позволяет выявлять присутствие опухоли в этом органе на первых стадиях развития по обрывкам ДНК, попадающим из раковых клеток в кровоток пациента. Работа этого подхода была испытана на добровольцах из двух регионов планеты, сообщила пресс-служба американского Университета Джонса Хопкинса.

"Ранее мы показали, что анализ структуры фрагментома, набора обрывков ДНК, присутствующих в крови человека, позволяет выявлять опухоли и хронические болезни печени, повышающие риск развития новообразований. Сейчас нам удалось показать, что подобные тесты позволяют выявлять рак печени с очень высокой точностью у пациентов из разных регионов планеты", - заявил профессор JHU Виктор Велкулеску, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает профессор Велкулеску, число случаев развития рака печени по всему миру сейчас быстро растет, что связано с распространением хронических болезней этого органа, неправильным питанием и чрезмерным употреблением алкоголя. При его выявлении на первых стадиях развития большинство пациентов удается спасти, тогда как позднее обнаружение рака печени почти всегда несет за собой неблагоприятный прогноз для больных.

Четыре года назад американские исследователи сделали большой шаг к решению этой проблемы, выявив набор обрывков молекул ДНК, которые выделяются опухолевыми клетками печени и не присутствуют в организме здоровых людей. Опираясь на это открытие, профессор Велкулеску и его коллеги создали ИИ-алгоритм, анализирующий структуру фрагментов генома, "выловленных" из крови, и выявляющий по ним присутствие опухоли в печени.

Работу этого подхода ученые проверили на двух группах пациентов из Румынии и Гватемалы общей численностью в 377 добровольцев, у 244 из которых была выявлена гепатоцеллюлярная карцинома, наиболее распространенный вид злокачественных новообразований печени. Биологи собрали образцы крови у здоровых и больных участников эксперимента и проверили, сможет ли созданная ими нейросеть выявить опухоль или исключить ее присутствие у здоровых людей.

Как отмечают исследователи, система ИИ сработала корректным образом для 92% пациентов без опухоли, и выявила ее присутствие у примерно 80% румын и гватемальцев, что существенно выше аналогичных показателей для уже существующих тестовых систем, опирающихся на пробы крови. В перспективе это позволит использовать этот подход для массового скрининга рака печени и его выявления на первых стадиях развития, подытожили ученые.

О раке печени

По оценкам экспертов ВОЗ, различные формы рака печени ежегодно диагностируются у примерно 866 тыс. человек, и от него каждый год гибнет порядка 758 тыс. пациентов, что делает эту вариацию злокачественных опухолей одной из самых распространенных форм новообразований на Земле. Помимо гепатита и отравлений, одной из самых частых причин его развития считается стеатоз, жировая болезнь печени, причины чего не были до конца изучены.