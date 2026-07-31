Ученые выяснили, как кишечник подсказывает мозгу, что стоит запомнить

Международная группа ученых обнаружила, что крысы, получающие питательную пищу, лучше запомают, где она находится. Исследователи выяснили, что сигналы о поступлении в организм питательных веществах, которые передавались из кишечника в мозг по блуждающему нерву, провоцировали выработку в гиппокампе ацетилхолина — нейромедиатора, необходимого для формирования памяти. Искусственное прерывание работы блуждающего нерва приводило к серьезному ухудшению память у животных, которые не могли вспомнить, где находится еда. Происходят ли подобные процессы в организме человека — пока не известно. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

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Как проходил эксперимент

Команда биологов под руководством Скотта Каноски из Университета Южной Калифорнии (США) исследовала, каким образом блуждающий нерв передает сигналы от огранов пищеварительной системы к гиппокампу — области мозга, отвечающей за обучение и ориентацию в пространстве. Оказалось, что у крыс, поедавших высококалорийный корм, нейроны гиппокампа активно вырабатывают ацетилхолин — соединение, помогающее усваивать новый опыт.

Всплеск ацетилхолина привел к тому, что крысы прекрасно запоминали, где они обнаружили пищу. Когда исследователи искусственно блокировали передачу сигнала по блуждающему нерву, выброс ацетилхолина прекращался, и животные хуже справлялись с заданиями на поиск пищи. При этом мозг грызунов запоминал только те места, где можно было найти пищу с высококими питательными свойствами, а вкус еды им был безразличен. Крысы, получавшие калорийную пищу — сахар или жиры, демонстрировали выраженное улучшение памяти, в то время как у животных, которым давали низкокалорийные сладкие растворы такого эффекта не наблюдалось.

Авторы отмечают: длительное кормление животных пищей с высоким содержанием жиров и сахаров приводило к устойчивому нарушению передачи сигналов по блуждающему нерву. Открытие указывает на возможное развитие нейродегенеративных заболеваний из-за нездорового питания. Однако исследование были проведено исключительно на мышах, а значит может уверенно подвтердить, что подобные нарушения приводят к деменции у людей.