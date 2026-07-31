Ученые выяснили, какое заболевание провоцирует рак легкого

Рак легкого занимает первое место среди онкологических заболеваний по смертности и второе по распространенности в мире, и один из факторов риска — сахарный диабет: высокий уровень сахара в крови создает для злокачественных клеток питательную среду, рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Ежегодно в России диагностируют около 60 тысяч новых случаев рака легкого, 80% из них — у мужчин. Помимо диабета, риск повышают малоподвижный образ жизни, избыточный вес, вредные производства и загрязненный воздух, а также наследственность. Но главным фактором остается курение: сигареты содержат канцерогены, повреждающие ДНК клеток легких, а вейпы и системы нагревания табака тоже дают токсичную нагрузку на дыхательные пути. Главная опасность болезни — поздняя диагностика: более 70% случаев выявляются на III–IV стадиях.

«Патология долго развивается бессимптомно, потому что опухоль на ранних этапах не давит на нервные окончания, а в легочной ткани нет болевых рецепторов. Первые признаки — сухой кашель, небольшая одышка — часто списывают на простуду или усталость», — объяснил Сергей Солодников.

На ранней стадии единственными признаками могут быть слабость, утомляемость и потеря веса, а также затяжные бронхиты. По мере развития болезни присоединяются длительный кашель, одышка, кровохарканье и боли в груди.

«Ежегодная флюорография не видит более 80% случаев рака на I стадии. «Золотым стандартом» для раннего скрининга считается низкодозная компьютерная томография — она видит опухоли от 1,5–2 миллиметров и обычно проводится людям старше 55 лет с большим стажем курения», — отметил эксперт.

Хирургическое удаление опухоли наиболее эффективно на ранних стадиях, когда выживаемость достигает 80–85%. Также применяются лучевая терапия, химиотерапия и иммунотерапия, «разблокирующая» иммунную систему пациента. Среди разрабатываемых методов — персонализированная иммунотерапия, малоинвазивные операции и противораковые вакцины для профилактики рецидивов.

Полный отказ от курения снижает риск заболевания на 80–90% через 10–15 лет, а физическая активность и здоровое питание дополнительно снижают нагрузку на дыхательную систему, отметил Сергей Солодников.