Исследователи предупредили о скрытой опасности солнца

Ультрафиолетовое излучение способно наносить серьезный вред организму: подавлять синтез коллагена и эластина, повреждать ДНК клеток кожи и вызывать хронические заболевания глаз, рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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К острым последствиям УФ-излучения относятся фотокератит и фотоконъюнктивит — воспаление роговицы и конъюнктивы. Они обратимы и предотвращаются ношением солнцезащитных очков. К хроническим последствиям относят катаракту и птеригиум, а также злокачественные опухоли глаза, включая меланому.

«Прямое повреждение ДНК вызывают ультрафиолетовые лучи, проникающие в ядро клетки. Они заставляют соседние звенья наследственной молекулы склеиваться, образуя прочные соединения. При избытке таких дефектов возникают устойчивые мутации, которые со временем могут спровоцировать рак кожи», — рассказал Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха.

Другой механизм — окислительный стресс: избыток агрессивных частиц атакует оболочки, белки и ДНК клеток, вызывая солнечный ожог. Ультрафиолет также подавляет местный иммунитет, повреждая клетки Лангерганса, которые распознают и уничтожают раковые клетки. Загар при этом не защита: пигмент меланин лишь частично задерживает излучение, а изменение цвета кожи говорит о том, что клетки уже получили вредную дозу облучения.

Устойчивость к солнцу определяется одним из шести фототипов кожи — от светлокожего, обгорающего за 5–7 минут, до наиболее устойчивого афроамериканского с лимитом до 50 минут.

«Значение SPF 50 блокирует около 98% ультрафиолетовых лучей типа B, а SPF 30 — около 97%. Расхождение в процентах кажется незначительным, но с точки зрения проходящего через фильтр излучения разница огромна — около 30%», — пояснила Юлия Рожкова, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Крем нужно наносить в количестве около половины чайной ложки на лицо, шею и уши, обновлять каждые два часа и не игнорировать уши, веки и линию роста волос, где чаще всего возникает меланома. При солнечном ожоге нельзя использовать лед, кисломолочные продукты и спиртосодержащие средства — вместо этого рекомендуется прохладный душ, обильное питье и увлажняющие средства с пантенолом.