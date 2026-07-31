Разработан новый способ доставки противоракового агента в опухоль

Ученые научного центра "Вектор" предложили использовать квантовые точки в качестве систем адресной доставки бора в нейтронозахватной терапии - перспективном способе лечения рака точечно с помощью облучения опухоли. Об этом сообщил на конференции "Инженерная биология и биофармацевтика" ведущий научный сотрудник центра Юрий Туманов.

Суть метода бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) заключается в накоплении борсодержащего препарата в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, содержащих бор, разрушая их изнутри. Однако актуальной остается проблема получения таких систем доставки бора, которые позволили бы снизить токсический эффект на организм и в то же время запускать процесс разрушения опухоли.

"В нашей работе борсодержащие квантовые точки были синтезированы путем последовательной обработки дисперсии порошка кристаллического бора", - говорится в докладе Туманова.

Квантовые точки представляют собой крошечные частицы размером в несколько нанометров, которые могут менять свои свойства по поглощению и излучению света в зависимости от размера. Например, в электронике квантовые точки используются как преобразователи в телевизорах, за счет чего цветопередача становится ярче. В случае с доставкой бора преимущество квантовых точек в том, что они обладают высокой флуоресценцией и люминесценцией, что позволяет делать из них видимые метки и точнее проводить уничтожение опухоли во время лучевой терапии. Кроме этого, такие частицы дольше - до месяца - сохраняются в организме.

По словам Туманова, идут доклинические испытания технологии на животных, которые после получения инъекции соединения, направляются в Институт ядерной физики СО РАН для облучения на специализированной установке - источнике нейтронов. В рамках экспериментов на мышах ученые исследуют токсичность соединения и распределение частиц по органам после введения, чтобы затем перейти на более крупных млекопитающих.

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием "Инженерная биология и биофармацевтика", приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции - вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.