В России нашли способ ускорить создание антибиотиков и лекарств от рака

Ученые Пермского Политеха и Института технической химии УрО РАН впервые выяснили, какие факторы определяют способность сорбентов разделять зеркальные формы молекул дипептидов — это позволит ускорить и удешевить производство лекарств на их основе, включая инсулин, антибиотики и противоопухолевые средства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Дипептиды участвуют в передаче нервных сигналов, регулируют давление и влияют на аппетит и настроение, поэтому широко используются в лекарствах. Но при синтезе таких препаратов всегда образуются две зеркальные формы молекул: одна обладает терапевтическим действием, а другая может вызвать нежелательную реакцию организма. Разделяют их с помощью хиральных сорбентов на основе антибиотиков вроде ванкомицина и тейкопланина, однако до сих пор было неясно, какие именно свойства молекул определяют эффективность разделения — это удорожает и затягивает разработку лекарств.

«Каждый дипептид мы пропускали через колонки с антибиотиками при разных температурах — от 15 до 40°C, при которых не происходит разрушения веществ. Также замеряли время прохождения и по нему определяли, насколько сильно молекула взаимодействует с тем или иным сорбентом», — рассказала Елена Решетова, старший научный сотрудник лаборатории синтеза активных реагентов ИТХ УрО РАН, научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Оказалось, что на сорбенте с ванкомицином нагрев усиливает разницу в поведении зеркальных форм и улучшает разделение. Ученые также рассчитали, сколько тепла поглощается или выделяется в процессе.

«Для тейкопланина решающую роль играет форма дипептида — как именно атомы расположены в пространстве. А на материале с ванкомицином главным оказался показатель соотношения растворимости в жироподобных растворителях и в воде. То есть сорбенты взаимодействуют с одними и теми же молекулами по-разному», — отметила ученая.

Всего исследователи установили три фактора, оказывающих наибольшее влияние на разделение: форму молекулы, ее растворимость и температуру. Это позволит заранее подбирать нужные сорбенты и условия, не тратя время и деньги на бесконечные эксперименты.