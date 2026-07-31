Эксперт рассказал об испытаниях модифицируемой вакцины от гриппа

Доклинические испытания мультивалентной вакцины от гриппа на основе технологии мРНК, которую можно модифицировать в течение эпидсезона в зависимости от штамма вируса, могут занять около двух лет. Стоимость испытаний оценивается в 50 млн рублей, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины им. Д. Г. Кнорре СО РАН Григорий Степанов.

Зимой директор института Владимир Коваль сообщал о завершении разработки вакцины. Преимущества мРНК-вакцин - относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена.

"Доклиника длится примерно два года, и это будет стоить порядка 50 млн рублей", - сказал он в кулуарах конференции "Инженерная биология и биофармацевтика".

Степанов уточнил, что сейчас ученые экспериментируют с компонентами вакцины, что определить возможно ли уменьшение количества составляющих без потери эффективности.

"С одной стороны, уменьшение компонентов - это экономический плюс, но, с другой стороны, есть вероятность, что мы не видим какую-то степень ответа, которую дает третий компонент. По нашим предположениям, там распределение примерно такое: первый компонент - около 90%, второй - 8% и последний - 2%. Но в сумме, когда это внутри организма, это все-таки все существенно, потому что это расширение спектра вирусов, от которых будет защита", - пояснил специалист.

Он добавил, что в планах также сделать вакцину универсальной, чтобы она защищала от всех подтипов вируса гриппа, как "А", так и "В". Степанов уточнил, что специалисты института в связи с активным развитием мРНК-технологий не исключают для себя возможности заняться созданием наборов реагентов для контроля качества мРНК-препаратов, которые необходимы в фармацевтической промышленности.

О конференции

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием "Инженерная биология и биофармацевтика", приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции - вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.