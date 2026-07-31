В России создали вирусы, которые точечно уничтожают опухоли

Отечественная фармкомпания «Биокад» заявила о создании технологии получения рекомбинантных энтеровирусов, способных избирательно поражать злокачественные клетки. Первые эксперименты на культурах тканей и лабораторных животных подтвердили эффективность новых соединений против нескольких видов рака, включая рецидивные формы.

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Научный отдел российской биофармацевтической компании «Биокад» представил разработку, которая может открыть новые горизонты в онкотерапии. Руководитель направления разработки продуктов Александр Прокофьев на профильной конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщил о создании платформы для конструирования онколитических энтеровирусов с заранее заданными характеристиками. По словам специалиста, первые образцы уже продемонстрировали выраженную противоопухолевую активность в доклинических моделях.

Суть метода заключается в способности вируса распознавать раковые клетки по уникальным маркерам на их поверхности – в здоровых тканях такие мишени либо отсутствуют, либо представлены в минимальном количестве. Проникнув внутрь злокачественной структуры, вирус перехватывает её ресурсы для собственной репликации, что в конечном счёте ведёт к разрушению мембраны и гибели опухолевой клетки. Энтеровирусы обладают дополнительным преимуществом: они способны размножаться в желудочно-кишечном тракте, а затем распространяться по организму с током крови, что теоретически позволяет воздействовать на отдалённые метастазы.

Ключевой инженерный шаг, позволивший добиться активности, – внедрение в геном вируса специальных синтезированных РНК-конструкций. Эти искусственные молекулы наделяют штаммы нужными свойствами, усиливая их цитотоксическое действие. В настоящее время в компании завершены эксперименты in vitro и in vivo, которые, как подчеркнул Прокофьев, показали не только высокую эффективность в подавлении опухолей и метастазирования, но и приемлемый профиль безопасности. Сейчас идёт подготовка к следующему этапу – доклиническим исследованиям полученных соединений.

Эффективность разработки проверили на широком спектре раковых моделей. В перечень тестируемых клеточных линий вошли рецидивирующий рак молочной железы, немелкоклеточный рак лёгкого, колоректальный рак и опухоли поджелудочной железы. Практически во всех случаях модифицированные энтеровирусы демонстрировали высокую результативность, уничтожая злокачественные клетки. Параллельно были проведены испытания на животных – мышах и приматах. Данные на грызунах подтвердили, что вирусы эффективно подавляют рост новообразований как при монотерапии, так и в комбинации с другими методами лечения, что вселяет надежду на успешное продолжение исследований.

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