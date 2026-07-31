Российский препарат от глиобластомы испытают на пациентах

Старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН имени Д. Г. Кнорре Елена Кулигина сообщила, что первая фаза клинических испытаний препарата против глиобластомы может охватить 30−50 человек. Лекарство создано на основе штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины с двумя модифицированными генами для усиления иммунного ответа, пишет ТАСС.

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Препарат предназначен для пациентов с рецидивом опухоли после хирургического вмешательства. Планируется однократное введение и годовой период наблюдения. Сейчас ведутся обсуждения с нейрохирургами.

Доклинические тесты показали, что средство подавляет рост опухоли, не повреждая здоровые ткани. Разработка велась институтом совместно с центром «Вектор» и компанией «Онкостар». Ранее Минздрав уже разрешал испытания этого препарата против рака груди. Исследования пройдут в онкоцентре имени Петрова в Санкт-Петербурге.