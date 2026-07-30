В мозге обнаружили секрет достижения многозадачности

Исследователи Медицинского центра Джорджтаунского университета показали, что после длительной тренировки мозг способен перенаправить часть задач в обход главного «вычислительного центра», позволяя выполнять два дела по-настоящему одновременно, а не быстро переключаться между ними. Работа опубликована в журнале Journal of Cognitive Neuroscience (JCN).

Ранее наука показывала, что при когнитивно сложных задачах мозг на самом деле не делает два дела параллельно, а очень быстро переключается между ними — за это отвечает префронтальная кора, способная эффективно решать обычно только одну задачу за раз, создавая так называемое «лобное бутылочное горлышко». Именно поэтому продуктивность падает, когда приходится совмещать сложные занятия.

В новом исследовании 11 участников в течение нескольких недель выполнили более 30 000 заданий на сортировку изображений автомобилей по категориям. Мозг сканировали с помощью фМРТ и электроэнцефалографии до и после тренировок, чтобы увидеть, где и когда возникает активность.

Ключевое открытие: изначально задача активировала префронтальную кору, но после тренировки значительная часть работы по сортировке машин переместилась в височную кору — область, отвечающую за память и распознавание объектов.

«Мы измеряли мозг до и после тренировки, поэтому видим, что интенсивное обучение фактически создало в височной доле новую, специализированную под категорию зону, которой раньше не было», — пояснил психолог Патрик Кокс, первый автор исследования.

В финальном эксперименте участников просили одновременно распознавать машины и выполнять второе задание. Те, кто перенёс больше работы в височную кору, справлялись со вторым заданием заметно лучше.

«Это касается и реальных сценариев — например, когда рентгенолог почти автоматически, без долгих раздумий, отличает доброкачественное новообразование от злокачественного благодаря годам практики», — отметил Кокс.

Авторы планируют выяснить, какие именно виды умственной работы легче всего перенести в другие зоны мозга, освобождая префронтальную кору.

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