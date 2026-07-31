ИИ научился с высокой точностью предсказывать болезни сердца

Международная группа учёных под руководством Патрисии Анджелы Р. Абу из Университета Атенео-де-Манила разработала модель искусственного интеллекта, способную с высокой точностью прогнозировать эффективность работы сердца по перекачиванию крови. О создании системы 29 июля сообщил портал Medical Xpress.

Разработанная модель ИИ анализирует функциональность сердечно-сосудистой системы и может предсказать риск развития сердечных заболеваний. Это позволит врачам на ранних стадиях выявлять проблемы с сердцем и своевременно назначать необходимое лечение.

Значение для медицины

Создание такой системы представляет собой значительный прогресс в области кардиологии и применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Точное прогнозирование работы сердца может существенно улучшить результаты лечения пациентов и снизить риск осложнений.

Разработка демонстрирует растущий потенциал ИИ в медицинской диагностике. Международное сотрудничество учёных позволило объединить знания и ресурсы для создания инновационного решения, которое может быть применено в клинической практике по всему миру.

Дальнейшее развитие подобных систем может открыть новые возможности для профилактики сердечных заболеваний и повышения качества медицинского обслуживания пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.