Назван неочевидный способ притупить сильную физическую боль

Исследователи из Педагогического университета Чунцина в Китае под руководством Ичжоу Чжоу выяснили, что жжение во рту от острой пищи способно приглушить восприятие сильной физической боли, хотя на слабую боль эффекта не оказывает. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior (PB).

Капсаицин — активное вещество, придающее перцу чили жгучесть, — связывается с рецепторами TRPV1, которые распознают опасный нагрев кожи и слизистых. В результате мозг регистрирует сильное жжение, хотя реального повреждения тканей не происходит. Именно на этом принципе основаны кремы с капсаицином для лечения хронической боли: постоянное слабое жжение перегружает болевые нейроны, со временем блокируя передачу настоящих болевых сигналов.

Чтобы проверить, как кратковременное острое ощущение во рту влияет на восприятие боли в других частях тела, ученые пригласили в лабораторию 48 здоровых молодых людей. Участники дважды посещали лабораторию с интервалом около недели: в один визит они пять минут держали во рту желейный кубик с перечным порошком, в другой — обычный водный кубик без специй. После этого на тыльную сторону левой руки наносили 40 лазерных импульсов двух уровней интенсивности — слабой и сильной.

При слабой боли разницы между «острым» и контрольным визитом не обнаружили. А вот сильные лазерные импульсы после острого желе участники оценивали как заметно менее интенсивные и неприятные, чем после нейтрального.

В финале эксперимента добровольцы рассказали о своих пищевых привычках: те, кто регулярно предпочитал острую еду, показывали более низкую чувствительность к боли и меньше боялись потенциально болезненных ситуаций.

Авторы предполагают, что жгучая боль во рту запускает нисходящие тормозные пути мозга, подавляющие восприятие боли в другом месте тела, а капсаицин может стимулировать выброс эндорфинов. Не исключён и эффект простого отвлечения внимания. Исследование было небольшим и включало только молодых студентов из Китая, поэтому результаты пока нельзя переносить на другие возрастные и культурные группы.

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