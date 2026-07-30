Разработан метод доставки лекарств от рака в разы эффективнее химиотерапии

Российские ученые разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который в ходе экспериментов оказался эффективнее традиционной химиотерапии в 10 раз. Он основан на использовании наноконтейнеров, способных полностью разрушаться в кровотоке, сообщил академик РАН, главный научный сотрудник ГЦН "Институт биоорганической химии" Сергей Деев.

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Доксорубицин — это противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток. По словам Деева, классическая химиотерапия с этим препаратом имела ряд недостатков в плане высвобождения лекарства, поскольку он плохо растворяется в воде и воздействует и на здоровые клетки при введении.

«Разработан принципиально новый подход доставки лекарственных препаратов, основанный на использовании наноконтейнеров, наполненных химиопрепаратом и способных к быстрому и полному разрушению в кровотоке. Эффективность подхода, продемонстрированная in vivo на модели ранних метастазов меланомы в легких, на порядок превосходит эффективность традиционной химиотерапии», — говорится в докладе Деева.

При этом методе лекарство выходит из кровеносного сосуда в окружающее пространство между клетками — интерстиций, а потом проникает вглубь ткани самой опухоли. Благодаря этому препарат попадает прямо к раковым клеткам, минуя наночастицы носители.

Создание метода основано на так называемых металлорганических каркасах, за открытие которых международная группа ученых была отмечена Нобелевской премией 2025 года. Российские ученые изучили процесс распада таких каркасов и выяснили, что металлы в этих соединениях легко замещаются химическими веществами — ионами фосфата — из крови человека. Это свойство каркасов и позволяет использовать их для доставки лекарств.

«За счет фосфат-ионов происходит быстрый распад, и примерно в течение получаса-часа высвобождается большое количество доксорубицина, который проникает в раковые клетки, находящиеся близко к этим кровяным сосудам. <...> Эффективность в 10 раз выросла», — уточнил он.

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием "Инженерная биология и биофармацевтика", приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.