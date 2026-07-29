В Татарстане внедрили новую методику, спасающую от последствий инсульта

В Татарстане впервые в России внедрили технологию для спасения пациентов от субарахноидального кровоизлияния при инсульте. Это метод перфузии, позволяющий увидеть насыщение клеток мозга кислородом.

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Сейчас во многих больницах страны есть оборудование для химиоангиопластики — процедуры, расширяющей суженные артерии мозга. Она помогает не допустить повторного разрыва сосуда и предотвратить тяжелые последствия инсульта. Врачи через микрокатетер вводят препарат в участок сосуда головного мозга, подвергшийся спазму, по миллиметру расширяя его и восстанавливая кровоток. Контролировать процесс помогают рентген и контрастное вещество — сосуды отображаются на снимках, и по ним медики судят об эффекте процедуры.

Однако, как пояснили "РГ" в пресс-службе Больницы скорой помощи имени Р.С. Акчурина Набережных Челнов, эта методика не дает полной картины. Снимки черно-белые, на них видны только "ниточки" сосудов, а вот понять, насытились ли клетки мозга кислородом нельзя. Челнинские рентгенохирурги решили усовершенствовать эту процедуру и экспериментальным путем расширили функционал аппаратуры. Они научились видеть клетки мозга в цвете.

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«Благодаря современному оборудованию мы с более высокой точностью можем оценить улучшение кровоснабжения головного мозга. Мы определяем это по цвету исследуемых участков мозга на изображениях монитора. Зеленый цвет — это степень наполнения кровью клеток мозга. Новая методика дает нам полную и точную картинку, на которой четко видна разница "до и после". Эффективность проведенной химиоангиопластики заметна даже невооруженным глазом», — поясняет специалист рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Дмитрий Ядыков.

Как отмечает заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №1 Булат Загидуллин, новый метод перфузии позволяет более индивидуально лечить пациентов, перенесших ишемический инсульт.

«Мы можем скорректировать дозу введенного препарата, изменить время введения и т.д. Это в конечном результате помогает улучшить функциональный исход и предотвратить самые страшные последствия вазоспазма артерий головного мозга. Это настоящий прорыв для нас, помощь для пациентов с инсультом станет более эффективной», — говорит Булат Загидуллин.

С начала 2026 года года выполнено уже пять таких процедур. Врачи подали заявку на патент методики, поскольку в России подобных случаев применения нигде, кроме БСМП, не зафиксировано.