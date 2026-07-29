Назван простейший способ улучшения душевного и физического здоровья

Четкое соблюдение режима дня улучшает состояние психического и физического здоровья у пожилых людей, показало небольшое исследование, проведенное в США. Его результаты опубликованы в Journal of Behavioral Medicine.

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В исследование вошли самоотчеты 67 человек в среднем 68 лет, 37 из которых жаловались на нарушения сна.

Как и следовало ожидать, участники с бессонницей отмечали более высокий уровень боли и депрессии. Кроме того, те, кто придерживался постоянного распорядка дня, в среднем реже жаловались на боль и подавленное настроение.

По мнению авторов, выявленная закономерность отчасти объясняется тем, что регулярный режим помогает синхронизировать внутренние часы организма.

«Независимо от качества сна, те, кто сообщал о размеренном дневном расписании, испытывали меньшую физическую боль и реже сталкивались с депрессией по сравнению с теми, кто режим не соблюдал. Если мы сохраняем постоянство в том, когда просыпаемся, едим, работаем или учимся, общаемся с другими и ложимся спать, эти временные ориентиры помогают настраивать наши внутренние биологические часы. В долгосрочной перспективе это, по-видимому, связано с улучшением здоровья», — говорит психолог Ынджин Ли Трейси из Миссурийского университета, одна из ведущих авторов исследования.

Ежедневные привычки регулируют циркадный ритм — внутренние 24-часовые часы организма, которые влияют на сон, настроение и другие физиологические процессы.

«Когда циркадный ритм отлажен, организм работает как надо, но если его слишком часто нарушать, он начинает давать сбои», — объясняет Трейси.

Даже небольшие сдвиги в расписании могут нарушить внутренний хронометраж — это явление иногда называют социальным джетлагом. По словам исследовательницы, соблюдение единого режима в течение всей недели помогает свести такие сбои к минимуму.