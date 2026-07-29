Представлен робот-лаборант для выполнения рутинной работы в больницах

Калифорнийский стартап Tactus AI разработал робота-лаборанта для выполнения рутинной работы в больницах. Новинка по имени Elsie представлена на ежегодной научной конференции и выставке Clinical Lab Expo Ассоциации диагностической и лабораторной медицины ADLM 2026, которая проходит в Анахайме.

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Оснащенная технологиями физического ИИ, Elsie представляет собой двурукий манипулятор. Она свободно перемещается по лаборатории и обладает развитыми сенсорными возможностями: осязание, измерение усилия, восприятие глубины, машинное зрение и сложный программный комплекс на основе собственных алгоритмов обучения. Она способна работать с имеющимся в лаборатории оборудованием без его перенастройки и замены.

По прогнозам Бюро трудовой статистики США, до 2034 года ежегодно будет открываться около 22 600 вакансий для клинических лаборантов и техников. Объемы тестирования и сложность процедур неуклонно растут, а рабочие места остаются неукомплектованными.

«В лабораториях не нехватка автоматизации — им не хватает рук. У большинства лабораторий есть оборудование, которое могло бы работать в разы больше. Не хватает обученного оператора, который поддерживал бы его работу. Именно для этого мы создали Элси», — объясняет коммерческий директор Tactus AI Майкл Квик.

Навыки Elsie можно разделить на шесть категорий:

мониторинг приборов и отслеживание отклонений; перемещение образцов, планшетов, реагентов и расходников; проведение анализов в соответствии со стандартными операционными процедурами; устранение простейших неисправностей для бесперебойной работы; плановая очистка, калибровка и замена расходников; запись каждого действия в общую платформу автоматизации больничного труда.

Все навыки разрабатываются по индивидуальным требованиям заказчика. На их основе составляется высокоточный цифровой двойник рабочего места — физически достоверная среда для обучения и стресс-тестирования алгоритмов Elsie. Только по завершении этого этапа механическая лаборантка вливается в дружный коллектив лечебно-профилактического учреждения.

По итогам выставки Tactus отберет от трех до пяти лабораторий для запуска, первые пилотные проекты стартуют в американских академических медицинских центрах.