Названа добавка к пище, которая эффективно снижает боль при остеоартрозе

Рандомизированное контролируемое исследование Ноттингемского университета INSPIRE показало, что ежедневная добавка пребиотической клетчатки снижает боль у пациентов с остеоартрозом коленного сустава — причем эффект сопоставим с физиотерапией, а добровольцы значительно реже бросали прием, чем занятия ЛФК. Работа опубликована в журнале Nutrients.

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В исследовании участвовали 117 взрослых с подтвержденным остеоартрозом коленного сустава, разделенных на четыре группы: принимающие инулин (пребиотик из корня цикория), проходящие курс физиотерапии, использующие оба метода вместе или плацебо. Через шесть недель инулин и физиотерапия в равной мере снизили боль в колене. Однако только в группе инулина наблюдалось улучшение силы хвата кистей рук и снижение болевой чувствительности — показателя, отражающего то, как нервная система обрабатывает болевые сигналы.

Уровень ГПП-1 (глюкагоноподобного пептида-1) — кишечного гормона, связанного с регуляцией боли и мышечным здоровьем, — в группе инулина вырос, причем его повышение коррелировало с улучшением силы хвата. Одновременно увеличился уровень бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, образующейся при ферментации инулина кишечными бактериями и подавляющей воспалительные каскады.

«Связь между ГПП-1 и силой мышц особенно интригует: она указывает на более широкую ось кишечник–мышцы–боль, которая заслуживает дальнейшего изучения. Это может иметь значение не только для артроза, но и для понимания того, как здоровье кишечника влияет на старение и физическую устойчивость в целом», — отметила профессор Ана Вальдес.

Показатель отсева был разительным: из группы инулина выбыли лишь 3,6% участников против 21% в группе физиотерапии. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что добавить ложку порошка к завтраку или йогурту гораздо проще, чем регулярно выполнять упражнения.

Руководитель исследования Афродити Курак подчеркнула, что пребиотическая клетчатка безопасна, хорошо переносится и уже доступна потребителям без рецепта. Следующий шаг — выяснить, действуют ли разные типы пребиотиков через одинаковые механизмы и сохраняется ли эффект за пределами шести недель.