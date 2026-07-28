Первую в мире электронную сетчатку одобрили в Европе

Электронный имплант, заменяющий утратившую функции сетчатку глаз, одобрен к применению в Евросоюзе и Великобритании. Компания Science Corp, разработчик устройства под названием PRIMA, сообщила о начале продаж в 30 странах.

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PRIMA восстанавливает центральное зрение — то есть возможность видеть прямо перед собой, необходимое для различения мелких деталей и чтения, — у людей с географической атрофией. Эта прогрессирующая и необратимая форма сухой возрастной макулярной дегенерации, от которой страдают около 8 миллионов человек по всему миру, представляет собой медленное отмирание клеток сетчатки в области макулы без их последующего обновления.

Существующие методы лечения географической атрофии неэффективны. В США одобрены два препарата, которые вводятся в глаз инъекционным путем и блокируют белки, потенциально повреждающие сетчатку.

«У нас есть два одобренных FDA лекарства для лечения географической атрофии, которые замедляют прогрессирование болезни, но они, к сожалению, не могут вернуть уже утраченное зрение», — сетует профессор Сунир Гарг из офтальмологической клиники Уиллс-Ай в Филадельфии.

Имплант размером с булавочную головку вживляется под сетчатку и работает в паре с очками, на оправе которых закреплена камера. Она захватывает и обрабатывает изображения, а затем проецирует результат на микрочипы импланта в ближнем инфракрасном диапазоне. Эти лучи невидимы невооруженным глазом и потому остаточному зрению не мешают.

Умный чип без батареек

Микрочипы преобразуют инфракрасный свет в электрические импульсы, стимулирующие биполярные клетки сетчатки — нейроны, которые при макулярной дегенерации обычно не повреждаются. В норме биполярные клетки работают вместе с палочками и колбочками, преобразующими свет в электрические сигналы. PRIMA, по сути, обходит отмершие палочки и колбочки.

Очки вырабатывают электричество непосредственно из света, наподобие солнечных батарей.

«Это значит, что пациентам не нужен внешний источник питания», — подчеркивает директор Science Corp по стратегическим вопросам Дариус Шахида.

В небольшом исследовании, опубликованном в октябре прошлого года, PRIMA восстановила центральное зрение и улучшила остроту зрения примерно в 80% случаев.

«Норма в США — 20/20, слепота — 20/200. Пациенты с PRIMA достигали показателя около 20/160, то есть они больше не считаются незрячими», — уточняет медицинский директор проекта Фрэнк Броди.

Большинство побочных эффектов были связаны с самой операцией и проходили в течение двух месяцев.

«Физически пациенты восстанавливаются быстро, некоторые чувствуют себя лучше уже на следующий день. После имплантации мы обучаем их пользоваться очками, в том числе правильному положению головы и совмещению со зрачком», — рассказывает Броди.

Первые имплантации уже в этом году

В скором будущем электронную сетчатку одобрят и в США — FDA присвоила разработке статусы «прорывного устройства» и «устройства гуманитарного назначения». А в Германии и Великобритании первые операции пройдут уже в этом году.

«Мы уже выбрали клиники в Германии, обучили там хирургов и планируем вскоре провести первые операции. Наша цель — сделать эту технологию доступной во всем мире и помочь как можно большему числу людей», — подытожил Шахида.

Кроме того, изучается потенциал импланта при других заболеваниях глаз, например при болезни Штаргардта, которая также поражает преимущественно макулу, добавил Броди.