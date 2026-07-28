В России повысили точность прогнозов продолжительности жизни до 99,7%

В Пермском Политехе разработали математическую модель для прогнозирования продолжительности жизни человека. Она учитывает младенческую смертность и достижения медицины, что позволяет применять ее для планирования в отечественном здравоохранении, пенсионной системе и социальной сфере.

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Кандидат физико-математических наук Герман Пушкарев пояснил, что созданная модель учитывает специфику именно российской демографии, которая отличается от научных подходов, принятых в иных странах. Расчет продолжительности жизни на основе отечественных статистических данных обеспечивает более высокую точность прогнозов.

Для создания новой модели пермские ученые взяли за основу принцип, согласно которому с возрастом риск смерти растет. Помимо этого, они включили ежегодное увеличение продолжительности жизни благодаря прогрессу медицины. Это означает, что смертность не будет считаться постоянной величиной, а станет снижаться по мере появления новых лекарств, вакцин и методов лечения.

Также исследователи учли динамику рисков в раннем детском возрасте. На основе статистических данных они выявили, что в первый год показатели смертности наиболее высокие, однако к пяти годам они достигают минимальных значений. Учет этой особенности позволяет скорректировать прогнозы для младших возрастных групп и, как следствие, повысить точность общих демографических показателей.

Полученные результаты показали, что данные, просчитанные на математической модели, совпадают с реальными сведениями на 99,7 процента.

Герман Пушкарев отметил, что большинство используемых в демографии методов расчета были разработаны в прошлом веке и не учитывают современные реалии. В их основе лежит предположение, что вероятность умереть с возрастом только увеличивается. Если для взрослых людей эта закономерность работает, то у младенцев и маленьких детей ситуация совсем другая. В первый год риск смерти наиболее высокий, но затем он резко падает и к пяти годам становится минимальным. Игнорирование этой особенности приводит к искажению общих демографических показателей.

Новая модель благодаря учету динамики детской смертности и ежегодного прогресса в медицине дала верные прогнозы для всех возрастов, а не только для взрослых.