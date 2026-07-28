Жидкость для лечения кариеса без сверления и боли испытали на детях

За океаном потихоньку назревает самая настоящая стоматологическая революция — в США провели клинические испытания жидкости, останавливающей развитие кариеса. Их более чем успешные результаты увидели свет в журнале JAMA Pediatrics.

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Раствор диамина фторида серебра (SDF) известен стоматологам довольно давно. Но применять его в клинической практике они опасаются — официально это средство одобрено только для снижения чувствительности зубов у взрослых. Новое исследование с участием 830 детей младше 6 лет открывает путь к широкому внедрению «чудо-лекарства».

Недорогой препарат крайне прост в использовании. Пораженный зуб очищают, высушивают ватным тампоном и наносят SDF прямо на кариозную полость крошечным аппликатором с поролоновым наконечником. Процедура занимает всего несколько секунд, при этом никакой бор-машины и сопровождающих ее страданий.

III фаза рандомизированных контролируемых испытаний дала многообещающие результаты. 38% раствор SDF остановил развитие кариеса:

через шесть месяцев — у 54% детей (22,5% самоизлечений в контрольной группе, которым давали плацебо);

через восемь месяцев — 50,2% (17,4%).

«Это очень эффективное и безопасное средство — даже для детей начиная с годовалого возраста», — подчеркнула профессор Маргерита Фонтана из Мичиганского университета, руководившая исследованием.

Разумеется, SDF не заменит традиционных методов лечения — полость-то остается. Кроме того, серебро навсегда окрашивает пораженный участок зуба в темный цвет. Но для маленьких детей, которых трудно усадить в кресло стоматолога, это превосходное решение — тем более что часть зубов у них сменится естественным путем.

Для взрослых это средство может служить временной мерой до момента, когда станет возможным или доступным по цене полноценное восстановление зуба.