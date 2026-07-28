Жидкость для лечения кариеса без сверления и боли испытали на детях
За океаном потихоньку назревает самая настоящая стоматологическая революция — в США провели клинические испытания жидкости, останавливающей развитие кариеса. Их более чем успешные результаты увидели свет в журнале JAMA Pediatrics.
Раствор диамина фторида серебра (SDF) известен стоматологам довольно давно. Но применять его в клинической практике они опасаются — официально это средство одобрено только для снижения чувствительности зубов у взрослых. Новое исследование с участием 830 детей младше 6 лет открывает путь к широкому внедрению «чудо-лекарства».
Недорогой препарат крайне прост в использовании. Пораженный зуб очищают, высушивают ватным тампоном и наносят SDF прямо на кариозную полость крошечным аппликатором с поролоновым наконечником. Процедура занимает всего несколько секунд, при этом никакой бор-машины и сопровождающих ее страданий.
III фаза рандомизированных контролируемых испытаний дала многообещающие результаты. 38% раствор SDF остановил развитие кариеса:
- через шесть месяцев — у 54% детей (22,5% самоизлечений в контрольной группе, которым давали плацебо);
- через восемь месяцев — 50,2% (17,4%).
«Это очень эффективное и безопасное средство — даже для детей начиная с годовалого возраста», — подчеркнула профессор Маргерита Фонтана из Мичиганского университета, руководившая исследованием.
Разумеется, SDF не заменит традиционных методов лечения — полость-то остается. Кроме того, серебро навсегда окрашивает пораженный участок зуба в темный цвет. Но для маленьких детей, которых трудно усадить в кресло стоматолога, это превосходное решение — тем более что часть зубов у них сменится естественным путем.
Для взрослых это средство может служить временной мерой до момента, когда станет возможным или доступным по цене полноценное восстановление зуба.
«Практически любому человеку это позволяет остановить разрушение ткани, купировать инфекцию и избавить от боли, которую она вызывает. Это могло бы помочь очень многим», — заключила Фонтана.