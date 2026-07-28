Создан стол для активного восстановления связей в мозге после инсульта

В Башкирском государственном медицинском университете создали стол для нейрореабилитации пациентов с последствиями инсульта, черепно-мозговых и спинномозговых травм, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, детского церебрального паралича и других заболеваний. Он отличается от аналогов тем, что прицельно работает на восстановление нейрональных связей в головном мозге, рассказали «Газете.Ru» в БГМУ.

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В отличие от классических силовых тренажеров, нацеленных на укрепление мышц и связок, интерактивный стол, разработанный в БГМУ Минздрава России, работает на восстановление нейрональных связей в головном мозге. Тренировки построены на принципах нейропластичности и строгой последовательности «от простого к сложному».

Принципиальная особенность тренажера — ориентация на активные произвольные движения пациента, необходимые для повседневной жизни. В отличие от ортопедических тренажеров, предлагающих монотонное сгибание и разгибание, данная разработка тренирует сложные двигательные навыки: дотянуться до предмета, рассчитать траекторию, подобрать амплитуду и силу захвата, чтобы удержать объект заданного веса. У здорового человека эти процессы проходят бессознательно, но после неврологической травмы мозгу приходится учиться заново выстраивать утраченные навыки, – и именно этому помогает новый тренажер.

Он подходит для 85% пациентов, у которых сохранены минимальные активные движения (от 10 градусов в трех суставах руки). Адаптивная система позволяет упрощать или усложнять задания в зависимости от возможностей пациента, а встроенная обратная связь дает пациенту понимание правильности выполнения движений.

Продукт успешно прошел все необходимые испытания: токсикологические, электромагнитные, технические и клинические. В настоящий момент ведутся работы по организации производственной площадки на базе Межвузовского кампуса. В ближайшее время начнется серийный выпуск тренажеров для реализации в больницы, клиники и реабилитационные отделения по всей России.