Ученые выяснили, что такое «кишечный джетлаг»

Многие путешественники после долгого перелета сталкиваются с классическими симптомами смены часовых поясов: бессонницей, упадком сил и тяжестью в животе. Традиционно в этих бедах винят мозг, который не успевает подстроиться под новые биоритмы. Однако исследователи из Вроцлавского медицинского университета (Польша) выяснили, что у этого состояния есть скрытый виновник. Согласно их статье, опубликованной в научном журнале Nutrients, резкая смена часовых поясов провоцирует так называемый «кишечный джетлаг» — десинхронизацию между биологическими часами человека и ритмами триллионов бактерий, живущих в нашем организме.

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Как объясняют авторы работы, ось «кишечник-мозг» функционирует в строгом соответствии с циркадными ритмами. Короткие перелеты не нанесут микробиоте серьезного вреда, но континентальные рейсы становятся для нее настоящим потрясением. В условиях стресса, недосыпа и хаотичного питания нарушается целостность кишечного барьера и падает выработка полезных короткоцепочечных жирных кислот.

Пока мозг пытается адаптироваться к солнцу на новом курорте, бактерии все еще живут по расписанию родного города, что приводит к вздутию, запорам и общей вялости.

Защита невидимых пассажиров

Ученые подчеркивают: в расстройстве пищеварения на отдыхе чаще виновата не экзотическая местная кухня, а сбой в выработке ферментов и желчи из-за смещения графика питания. Нарушенная микробиота, в свою очередь, мешает организму вырабатывать мелатонин, создавая порочный круг бессонницы и усталости.

Группа исследователей под руководством профессора Дагмары Беаты Гавел-Добровской разработала ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать последствия «кишечного джетлага»:

Постепенная адаптация: за несколько дней до вылета нужно начать сдвигать график сна и управлять экспозицией дневного света.

Хронопитание: принимать пищу во время полета и после приземления следует исключительно в дневные часы своего часового пояса. Перекусы в моменты, когда на родине глубокая ночь, противопоказаны.

Подготовка ЖКТ: эксперты советуют обильное питье и заблаговременный, согласованный с врачом прием индивидуально подобранных добавок и препаратов.

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Хотя изначально исследование было сфокусировано на профессиональных спортсменах, летающих на соревнованияя, его выводы применимы к миллионам людей. Сходные разрушительные процессы в микробиоме происходят у всех, кто живет в условиях хронического стресса, работает в ночные смены или имеет нерегулярный график питания. Забота о физиологии и «невидимых пассажирах» внутри нашего кишечника должна стать такой же обязательной частью подготовки к отпуску, как покупка билетов и бронирование отелей.