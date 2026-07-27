В России разобрались, как дофамин влияет на развитие мигрени

Исследователи из России обнаружили, что дофамин не запускает развитие мигрени, как считали медики, а замедляет формирование ее приступов на первых стадиях развития болезни. Однако его позитивное действие исчезает после того, как мигрень переходит в хроническую форму, сообщила пресс-служба Научно-технологического университета "Сириус".

"Ученые обнаружили, что дофамин замедляет развитие так называемой корковой депрессии - волны электрической активности, которая вызывает симптомы ауры. У крыс с высоким уровнем дофамина эта волна шла медленнее, давая мозгу больше времени на восстановление. Кроме того, высокий дофамин подавлял активацию воспалительных клеток в оболочках мозга, однако при переходе мигрени в хроническую форму это положительное действие практически исчезало", - говорится в сообщении.

Открытие совершила группа российских ученых под руководством ведущего научного сотрудника "Сириуса" Елены Герасимовой при наблюдениях за тем, как формируется мигрень и возникают ее вспышки у лабораторных крыс, предрасположенных к развитию этой болезни. В ходе этих опытов ученые впервые всесторонне изучили то, какую роль в данных процессах играет гормон удовольствия дофамин.

В прошлом исследователи предполагали, что дофамин может быть связан с развитием мигрени, так как некоторые симптомы мигрени похожи на те неприятные ощущения, которые часто связываются с изменением уровня дофамина в организме. Для раскрытия этой связи исследователи провели серию экспериментов на крысах, у которых был поврежден ген, отвечающий за обратный захват дофамина в нейронах мозга.

Опыты подтвердили, что дофамин играет важную роль в развитии приступов мигрени, однако при этом они раскрыли неоднозначный характер его действия. На первых этапах он замедлял развитие воспалений, предположительно связанных с развитием данной болезни, но при переходе мигрени в хроническую стадию дофамин вызывает выраженные воспалительные изменения в гиппокампе - области мозга, отвечающей за память и обработку эмоций.

Также ученые раскрыли изменения в работе генов в клетках мозга, которые сопровождают развитие хронической мигрени и способствуют выделению сигнальных молекул, способствующих появлению очагов воспалений. Понимание этого приближает биологов к раскрытию механизмов развития мигрени и поможет медикам разработать новые подходы для подавления части симптомов данного заболевания, подытожили исследователи.

О мигрени

Мигрень - одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Чаще всего она проявляет себя в виде эпизодических или постоянных мучительных приступов боли на одной из сторон головы. Причины развития этих симптомов пока неизвестны, однако нейрофизиологи предполагают, что они связаны с появлением сбоев в работе определенных генов и белков, управляющих работой клеток мозга.