Найден способ оценить состояние здоровья по урчанию в животе

Исследователи Университетского колледжа Лондона разработали неинвазивный метод оценки желудочно-кишечной интероцепции — способности человека воспринимать внутренние сигналы пищеварительной системы. Для этого добровольцев попросили определить, которая из двух записей урчания является прямой трансляцией их собственного желудка «прямо сейчас». Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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Интероцепция — условно «шестое чувство» — отвечает за восприятие телесных состояний: голода, жажды, сердцебиения, наполненности мочевого пузыря и эмоций. Дефицит кишечной интероцепции связан с перееданием, расстройствами пищевого поведения, синдромом раздраженного кишечника и тревогой; избыточная чувствительность способна провоцировать панические атаки. Существующие методы измерения — раздувание баллонов внутри органов пищеварения или проглатывание электронных капсул — неудобны для добровольцев и трудно масштабируемы.

В новом эксперименте 45 здоровых взрослых пришли в лабораторию натощак (голодание 3 часа). К животу каждого прикрепили цифровой стетоскоп, фиксирующий борборигмы — звуки работы кишечника. Участникам предъявляли два аудиоклипа по 15 секунд: один — прямую трансляцию звуков их же кишечника в данный момент, другой — запись, сделанную несколькими минутами ранее. Задача испытуемых было угадать, которая из записей соответствует реальному урчанию. Тест повторяли в трех состояниях: голодание, после газированной воды, после высокобелкового коктейля.

В среднем точность угадывания составила 56–60% — лишь немного выше случайного уровня (50%). Однако важна не средняя точность, а индивидуальные различия: каждый пятый участник справлялся значительно лучше случайного в состоянии натощак, после приема жидкости или еды — каждый четвертый. Точность коррелировала с уверенностью испытуемых в своих ответах.

Авторы подчеркивают, что метод открытый и бесплатный. Он позволяет измерять кишечную интероцепцию без дискомфорта и может использоваться для изучения расстройств пищевого поведения, тревожных состояний и депрессии — заболеваний, при котор