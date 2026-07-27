В РАН оценили роль генетики в развитии рака и болезни Альцгеймера

Роль генетических факторов в развитии рака, диабета и болезни Альцгеймера составляет лишь около 5-10%, поэтому предсказать их риск с помощью ДНК-теста очень сложно. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник отдела молекулярной генетики человека ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" Светлана Михайлова.

"Для некоторых болезней генетический вклад действительно значителен. Например, для болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта) он оценивается в 40-50 %. Однако для большинства распространенных заболеваний - таких как рак, диабет или болезнь Альцгеймера - этот вклад составляет всего 5-10 %. Поэтому предсказать риск по ДНК-тесту здесь очень сложно: на развитие этих болезней гораздо сильнее влияют образ жизни, окружающая среда, питание и метаболизм", - приводит слова Михайловой официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Исследователь подчеркнула, что даже если тест выявил генетические варианты, ассоциированные с заболеванием, это не означает, что болезнь может развиться. Например, наличие тех или иных аллелей не гарантирует появления соответствующего признака или патологии. По словам эксперта, генетика задает лишь предрасположенность, а ее реализация зависит от множества средовых и случайных факторов.