В РФ объяснили развитие одного из самых опасных осложнений беременности

Специалисты Сеченовского университета впервые в мире представили концепцию, согласно которой преэклампсия — одно из самых опасных осложнений беременности — развивается вследствие нейроиммунного конфликта между матерью и плодом. Открытие может стать основой для создания новых методов прогнозирования, диагностики и лечения этого заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

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«Через призму нейроиммунного конфликта матери и плода преэклампсию еще никогда не рассматривали. Это позволит, глубже изучив особенности белков-маркеров, создать мультимодальную тест-систему для диагностики преэклампсии — универсальный инструмент прогнозирования, диагностики, стратификации рисков, системы контроля и маршрутизации беременных с комплексной оценкой нейрогенного, иммунного и сосудистого компонентов патогенеза», — приводятся в сообщении слова аспирантки кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета Иоанны Манагадзе.

До настоящего времени преэклампсию рассматривали преимущественно как патологию плаценты, однако механизм развития этого состояния оставался до конца не изученным. Исследователи предложили новую концепцию, согласно которой заболевание возникает в период формирования коры головного мозга плода — на 22-24-й неделе беременности. В это время белки, участвующие в развитии мозга, могут проникать в кровоток матери и вызывать чрезмерную реакцию иммунной системы с образованием повреждающих иммунных комплексов. В результате повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию характерных для преэклампсии системных нарушений.

«Возникает эффект "мать против плода", а именно против разрушающего действия полуаллогенных структур головного мозга плода, и "плод против матери", то есть против действия ее агонистических противомозговых антител. Так что преэклампсия — это конфликт матери и плода, нарушение адаптации, ключевых законов репродукции, биологических законов жизни человека», — отметила профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета академик РАН Ираида Сидорова.

По данным ученых, гиперактивация иммунной системы матери может негативно влиять и на развитие центральной нервной системы ребенка. У детей, матери которых перенесли преэклампсию, повышен риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, расстройств аутистического спектра, детского церебрального паралича, шизофрении, тревожно-депрессивных расстройств, когнитивных нарушений и снижения интеллекта.

О перспективах

Как считают авторы исследования, новая концепция позволит перейти от симптоматического лечения преэклампсии к воздействию на причины заболевания.

Исследователи уже предложили несколько перспективных направлений профилактики и лечения заболевания. Среди них — восстановление гематоэнцефалического барьера для предотвращения попадания белков мозга плода в кровоток матери, укрепление сосудистой стенки за счет воздействия на рецептор VEGFR2, а также разработка вакцины на основе антител к нейроспецифическим белкам плода.