Создан гибкий «пластырь» для определения уровня глюкозы через пот

Ученые разработали устройство для определения уровня глюкозы через пот. Система не реагирует на другие вещества, имеет собственный источник энергии и сохраняет работоспособность даже после 15 тыс. циклов зарядки, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

Носимые датчики становятся все более популярными в медицине. Они позволяют в реальном времени следить за здоровьем без забора крови и сложных анализов. Один из перспективных методов - анализ пота. Пот содержит вещества, по которым можно оценивать состояние организма, в частности, уровень глюкозы. Однако такие датчики часто состоят из двух устройств: сенсора и источника питания. Это делает их громоздкими, неудобными и сложными в использовании.

"Ученые ТПУ совместно с коллегами из Китая разработали новый материал для носимых медицинских сенсоров и устройство на его основе для определения уровня глюкозы через пот. Разработка быстро и точно показывает содержание глюкозы и может самостоятельно обеспечивать себя энергией. Результаты тестов показали, что система сохраняет свои функции даже после 15 тысяч циклов зарядки-разрядки и изгибах", - сообщили в пресс-службе.

Материал для сенсора из углеродных нанотрубок и проводящей сетки двумерного никелевого металлоорганического каркаса определяет глюкозу в поте за пять секунд и не реагирует на другие вещества. На его основе создали гибкий накопитель энергии (энергоемкость - 61,1 Вт·ч/кг, плотность мощности - 746,7 Вт/кг), который превосходит аналоги. Все это объединили в единую сенсорную систему: пластырь со встроенным накопителем, модулем управления питанием и беспроводной передачей данных.

"Тесты системы проходили на добровольце, на коже которого был закреплен модуль. В течение 40 минут человек выполнял физические упражнения. Данные о содержании глюкозы в поте отслеживались в режиме реального времени и передавались с модуля на смартфон по Bluetooth. Параллельно измерения проводились также с помощью коммерческого набора - для оценки надежности системы. Результаты хорошо согласовались с данными, полученными с помощью коммерческого датчика", - отметили в вузе.

В будущем такие сенсоры можно будет использовать в персонализированной медицине и спортивной диагностике. В исследовании участвовали ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и Университета электронных наук и технологий Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal (Q1, IF: 12,5).