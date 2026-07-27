Российская вакцина от лихорадки Эбола защищает от штамма Бундибугио

Испытания новой российской вакцины от лихорадки Эбола продемонстрировали формирование иммунного ответа и защиту от штамма Бундибугио. Об этом "Известиям" сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

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«Мы сделали продуценты вакцины и показали их иммуногенность и протективность в суррогатных тестах на упрощенных вариантах вируса. Они неплохо коррелируют с самим вирусом и стали первым шагом к доказательству, что вакцина состоятельна», — отметил он.

По словам Логунова, для дальнейшей работы над вакциной необходим патоген, который циркулирует в Африке сейчас.

«В конце концов нужен возбудитель, против которого мы защищаем. Это зависит от того, как появится штамм в РФ. Если Африка действительно проявит интерес и готова его передать, то в Центре Гамалеи все готово для исследований», — подчеркнул специалист.

5 мая служба здравоохранения ДРК получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки лихорадки Эбола — провинции Итури. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки — вирус Эбола-Бундибугио. В ДРК и соседней Уганде немедленно было объявлено о вспышке лихорадки Эбола. 17 мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения из-за эпидемии лихорадки Эбола в этих странах.

Ранее Министерство связи и по делам СМИ ДР Конго сообщило, что количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДРК достигло 2 344. Число умерших составило 930, а показатель смертности — 39,7%. Директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин заявлял ТАСС, что африканские страны выражают заинтересованность в поставках российской вакцины против нового штамма лихорадки Эболы.