Как высокобелковый завтрак помог сократить потребление сахара

Высокобелковый завтрак помог сократить потребление сахара
Убеждение, что завтрак является основой здорового питания, имеет под собой удивительно мало научных фактов. Команда исследователей под руководством докторантки Эммы Роуз Браун из Техасского университета в Остине решила восполнить этот пробел, сосредоточившись на одной из самых проблемных групп — тинейджерах, которые систематически пропускают первый прием пищи. Таким подросткам предложили бесплатные завтраки с высоким содержанием белка. В ходе исследования выяснилось, что общее потребление калорий осталось прежним, но качество рациона значительно улучшилось. Результаты работы были представлены на конференции NUTRITION 2026.
Как проходил эксперимент
В эксперименте, который длился полгода, приняли участие 128 добровольцев в возрасте от 14 до 21 года со средним индексом массы тела около 25. Все они пропускали завтрак как минимум шесть раз в неделю. Участников случайным образом распределили по трем группам. Первая ежедневно получала завтрак с 11 граммами протеина и повышенной долей углеводов, вторая — с 30 граммами белка и сокращенным содержанием углеводов. Третья группа была контрольной, попавшие в нее испытуемые не завтракали, и до 10 часов утра пили исключительно воду.
Калорийность всех порций составляла 350 ккал. В меню попали только бюда, популярные у подростков: буррито, кесадильи, яичные скрэмблы и смузи. За шесть месяцев исследователи отправили участникам более 18 тысяч таких пищевых наборов. Для объективной оценки потребления молодых людей была применена оригинальная методика. Участники периодически получали портативные холодильники с трехдневным запасом готовой еды.
Подростки могли есть столько, сколько хотели, а остатки пищи возвращались в холодильник и тщательно взвешивались. Каждые 24 часова испытуемые передавали данные о съеденных продуктах, ученые фиксировали их, проверяли и учитывали при дальнейшем подсчете калорий. Точность данных оказалась высокой. Съедено было более 90 % предоставленных блюд.
Что выяснили ученые
Оказалось, что общий суточный калораж во всех трех группах практически не различался и составлял около 2200 ккал. Но качество рациона у подростков, получавших завтраки, заметно изменилось к лучшему. В группах, которые завтракали, значительно выросло потребление клетчатки, железа, цинка и холина.
По уровню усвоенного протеина лидировали тинейджеры, употреблявшие высокобелковые завтраки. В день они получали 99 граммов белка, тогда как в первой группе этот показатель достигал 88, а у пропускавших утреннюю трапезу — лишь 78 граммов. Кроме того, первая группа испытуемых обогнала остальные по усвоению железа и холина.
Как завтрак влияет на пищевые предпочтения
Особенно интересным оказалось воздействие завтраков на пищевые предпочтения подростков. Участники, которые ели по утрам, сократили потребление десертов и конфет примерно на 130 — 211 ккал по сравнению с испытуемыми из контрольной группы. Но этот эффект сошел на нет к концу эксперимента. Зато у тинейджеров из группы, получавшей высокобелковую пищу, снижение потребления добавленного сахара оказалось устойчивым и составило в среднем на 95 ккал в день.
Теперь диетологи планируют более детально изучить, как употребление пищи с высоким содержанием белка влияет на появление навязчивых мыслей о еде. Их цель — разработать успешный метод контроля веса для пациентов с ожирением, которые страдают от приступов острого голода.