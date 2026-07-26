В РФ зарегистрируют уникальное устройство для лечения опухолей ультразвуком

До конца 2026 года в России планируется зарегистрировать отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной железы и щитовидной железы. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года", - передает РИА Новости слова собеседника.

Устройство использует ультразвуковую абляцию (HIFU). Этот метод позволяет локально воздействовать на опухоль высокоинтенсивными сфокусированными ультразвуковыми волнами без повреждения кожи, окружающих тканей и органов.

В ФМБА пояснили, что при HIFU-воздействии в наведенной точке температура поднимается до 90 градусов Цельсия в течение всего одной секунды. Это создает цитотоксический эффект, тем самым вызывая изменения в клетках через механизм коагуляционного некроза и эффективно убивая опухолевые клетки.

Аппарат создан из отечественных комплектующих - уровень локализации превышает 90%, добавили в агентстве. Устройство разработали специалисты Центра мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с госкорпорацией "Ростех".