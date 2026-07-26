В России обнаружили схожую реакцию на радиацию у млекопитающих и бактерий

Бактерии и млекопитающие схоже реагируют на воздействие малых доз радиации, выяснили российские ученые. Исследование позволяет прогнозировать воздействие радиации на тех стадиях, когда видимых симптомов поражения еще нет, сообщила ТАСС профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Надежда Кудряшева.

"При изучении воздействия радиации на живые организмы, бактерии используют давно. Это удобно, так как эксперименты с бактериями можно проводить очень быстро и просто. Однако те закономерности, которые мы выявляем и наблюдаем в микроорганизмах, сложно сопоставлять с реакциями высших организмов - животных, человека. Именно поэтому мы впервые сравнили реакции на облучение малыми дозами радиации как микроорганизмов, так и млекопитающих, то есть организмов более высокого уровня организации", - сообщила она.

По словам Кудряшевой, исследование показало, что простейшие организмы и более сложные организмы одинаковым образом реагируют на радиацию на клеточном уровне. Сначала на стадии низкодозового облучения бактерии и клетки крови кроликов повышали свою активность: бактерии усиливали биолюминесценцию (свечение), а у кроликов повышалась активность специальных клеток иммунной системы (фагоцитов), борющихся, в том числе с инфекциями. Но при достижении порогового значения дозы радиации начинался радиотоксический эффект: гибель бактерий и угнетение активности фагоцитов в крови кроликов.

"Получение млекопитающими субклинической дозы радиации, то есть малой дозы, которая не вызывает выраженных симптомов, то есть физиологические показатели организма - температура и масса тела, частота дыхания и частота сердечных сокращений - остаются в пределах нормы, животные не чувствуют себя плохо. Однако на клеточном уровне мы уже наблюдаем эффект, который аналогичен реакции клеток бактерий. В малых дозах любой стресс стимулирует организм, а в больших - угнетает", - сказала Кудряшева.

Как поясняют ученые, такие исследования помогут определять влияние радиоактивного заражения, когда явных симптомов воздействия радиации на организм млекопитающих еще не выявлено.

"Такое тестирование покажет и воздействие после единовременного загрязнения радиацией (выброса), так и последствие длительного хронического воздействия (накопленный эффект)", - добавила она.

Исследование проводилось совместно с Институтом биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярским государственным медицинским университетом, химическим факультетом Московского госуниверситета. Исследование профинансировано грантом Российского научного фонда и Красноярского краевого фонда науки.