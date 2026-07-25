Нейробиологи объяснили, как мозг «читает» движения других людей

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Главное открытие связано с тем, что авторы анализировали не отдельные нейроны, как это обычно делалось раньше, а их совместную работу. Выяснилось, что разные клетки активируются на разных этапах движения. Поэтому по отдельности они действительно могут выглядеть несогласованными. Однако вместе они формируют единую картину происходящего.

Наиболее сильное совпадение между собственными и наблюдаемыми действиями возникало в самые сложные моменты движения — когда рука уже приближалась к предмету и формировала нужный хват. Более того, по активности всей сети ученые смогли предсказать, как именно двигалась рука. Работала и обратная зависимость: по данным о движении удавалось восстановить характер активности нейронов.

«Наши результаты показывают, что зеркальные нейроны действительно "отражают" чужие действия, но это становится очевидно, когда мы анализируем активность целой популяции нейронов, а не отдельных клеток. Такая сеть содержит подробную информацию о том, как действие развивается во времени», — рассказал Раос.

Исследователи также обнаружили, что подобным образом работают и некоторые нейроны, которые активируются только во время собственных движений. Это говорит о том, что непрерывное отслеживание движений может быть общей особенностью премоторной коры, а не исключительно зеркальных нейронов.

Авторы подчеркивают, что новые результаты не опровергают идею о том, что зеркальные нейроны помогают понимать намерения других людей. Скорее наоборот: мозг, вероятно, делает вывод о цели именно по тому, как выполняется движение.

«Это не противоречит идее, что зеркальные нейроны помогают понимать цель действия. Скорее наоборот: намерения отражаются в самом движении, поэтому мозг может понять, чего хочет добиться человек, наблюдая за тем, как он двигается», — пояснил Раос.

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