Выяснено, почему при близком общении у людей синхронизируется сердечный ритм

Датские ученые представили результаты масштабного полевого эксперимента, доказывающего, что ритм сердцебиения синхронизируется у людей, оказавшихся рядом друг с другом. Этот эффект оказался сильнее у хорошо знакомых пар и был особенно заметен, если они занимались одним делом. Данные были собранны во время трех четырехдневных учебных поездок в Нью-Йорк, в которых приняли участие 72 студента в возрасте от 19 до 32 лет. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

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Физиологическая синхрония вне стен лабораторий

Межличностная физиологическая синхрония — давно известный феномен. При общении, совместном переживании эмоций или даже конфликте дыхание, гормональный фон и частота сердцебиения различных людей могут подстраиваться друг под друга. Раньше подобные эффекты в фиксировались только в лабораторных условиях. Исследователи из Технического университета Дании во главе с Ханлу Хе поставили перед собой задачу проверить, будет ли наблюдаться межличностная физиологическая синхрония в повседневной жизни.

Участники эксперимента, объединенные в команды от 2 до 5 человек, круглосуточно носили браслеты-пульсометры, слуховые аппараты с функцией записи окружающих звуков и смартфоны, отслеживающие их положение по GPS. Это позволило авторам работы непрерывно фиксировать частоту сокращений сердца, уровень окружающего шума и дистанцию между испытуемыми с 9 утра до 10 вечера ежедневно.

Когда сердца бьются в унисон

Исследователи выяснили, что чем теснее физический контакт между людьми, тем выше вероятность того, что их сердечные ритмы синхронизируются. При этом эффект значительно усиливается, если участники хорошо знают друг друга — в парах из одной команды синхрония была выражена ярче, чем у незнакомцев. Наибольшая согласованность пульса фиксировалась в моменты, когда люди были вовлечены в совместную активность, например, во время прослушивания лекции или участия в мероприятии.

Важную роль сыграла и акустическая среда. Оказалось, что в условиях низкого или умеренного фонового шума, а также при хорошей разборчивости речи сердцебиение подстраивается друг под друга легче. При сильном шуме этот эффект практически исчезал, что, по мнению авторов, указывает на связь между слуховым восприятием и глубиной физиологического «резонанса» между людьми.