Как перенесенные инфекции влияют на нервную систему человека

Перенесение различных инфекционных заболеваний существенно увеличивает вероятность проявления психических деструктивных процессов и тяжелых неврологических расстройств в течение последующих двух лет. Данная закономерность подтверждена масштабным анализом медицинских карт пациентов разного возраста.

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Международный коллектив медиков выявил прямую связь между перенесенными воспалительными процессами и возникновением четырнадцати видов неврологических патологий. Наиболее опасным фактором признаны инфекционные энцефалиты, ставшие катализатором для половины изученных психических нарушений. В ходе сопоставления более ста пар различных диагнозов врачи зафиксировали максимальное увеличение вероятности появления деменции и когнитивного спада, которое достигло отметки в 12,37 процента.

При этом у несовершеннолетних пациентов данная взаимосвязь оказалась на 0,33 процента ниже средних значений, а у пожилых людей риски возросли на 0,42 процента.

Мультимедийный информационный центр «Известия» сообщает со ссылкой на научную публикацию в специализированном журнале JAMA Psychiatry, что масштабная исследовательская работа проводилась под руководством доктора Максима Таке из Оксфордского университета. Специалисты обработали сведения двух миллионов человек из шестидесяти двух профильных учреждений, включая данные пациентов с гриппом, целлюлитом и респираторно-синцитиальным вирусом. Полученные выводы призваны помочь мировой системе здравоохранения подготовиться к долгосрочным неврологическим последствиям будущих глобальных пандемий.