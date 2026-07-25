Ученые выяснили, чем полезна клюква

Регулярное употребление напитков на основе ягод способствует снижению физиологических маркеров напряжения в организме молодых людей. Натуральные природные компоненты помогают улучшить когнитивные функции в периоды высоких умственных нагрузок.

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Употребление клюквенного сока положительно влияет на работу головного мозга и снижает уровень гормона стресса кортизола. К такому выводу пришли британские исследователи по итогам специального двенадцатинедельного эксперимента. При этом значительных изменений в общем психологическом самочувствии, уровне тревожности или депрессии у участников зафиксировано не было.

В научном испытании приняли участие 72 здоровых студента выпускных курсов в возрасте от 20 до 26 лет. Половина добровольцев ежедневно выпивала по 236 миллилитров клюквенного сока, содержащего 442 миллиграмма активных растительных веществ — полифенолов. Вторая группа получала плацебо с аналогичным вкусом и цветом. Тестирование показало, что употреблявшие натуральный сок молодые люди начали демонстрировать более высокие результаты в тестах на вербальную и кратковременную память.

Информационный портал «Вокруг света» отмечает, что лабораторные анализы крови и мочи подтвердили успешное усвоение организмом проантоцианидинов. Руководители научного проекта из Королевского колледжа Лондона подчеркнули, что выявленные показатели пока не позволяют рекомендовать ягоду в качестве полноценного лекарства для психического здоровья. Тем не менее растительная диета наглядно продемонстрировала способность защищать нервную систему от переутомления.