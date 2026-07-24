Препараты типа «Оземпика» связали с повышенным риском выпадения волос

Крупное исследование Пенсильванского университета показало, что пациенты, принимающие агонисты рецепторов GLP-1 — такие как семаглутид («Оземпик», «Вегови») и тирзепатид («Мунджаро») — в 1,37–1,68 раза чаще сталкиваются с выпадением волос, чем люди на альтернативных препаратах от диабета и ожирения. Работа опубликована в журнале The BMJ.

В исследование вошли более 39 000 пациентов из реальной клинической практики. Авторы сравнивали частоту алопеции у принимавших GLP-1-агонисты с двумя контрольными группами: пациентами на ингибиторах SGLT-2 (12 004 против 15 221 человека) и на ингибиторах ДПП-4 (11 964 против 11 233). Риск выпадения волос оказался на 37% выше по сравнению с SGLT-2 и на 68% — по сравнению с ДПП-4. В абсолютных числах это около 7 случаев на 1000 человек в год против 5 и 4 соответственно.

Речь идет о нерубцовой алопеции — обратимой форме, при которой волосяные фолликулы не разрушаются. Наиболее вероятный механизм: быстрое снижение массы тела вызывает дефицит железа, цинка и белка, что переводит фолликулы в фазу покоя (телогеновую) раньше времени — развивается так называемая телогеновая эффлювия.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не означает, что от GLP-1-препаратов следует отказываться: польза для контроля сахара крови и снижения веса хорошо доказана. Однако врачам рекомендуется заранее информировать пациентов о возможном временном усилении выпадения волос — особенно при быстрой потере веса — и при необходимости контролировать уровень микроэлементов.

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