Ученые выяснили, как «брейнрот» приводит к депрессии

В научной среде все громче звучат предостережения о том, что бесконечное потребление коротких видео способно перестраивать эмоциональный фон пользователя. Группа психологов из Карабукского университета (Турция) под руководством профессора Хасана Батмаза представила работу, которая проясняет, как именно скроллинг ленты превращается в долгосрочный фактор риска для ментального здоровья. Статья опубликована в журнале Psychological Reports.

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Как «брейнрот» разрушает психику

В центре внимания авторов феномен, получивший в интернет-культуре название «брейнрот» — термин настолько популярный, что стал словом года в 2024. Исследователи решили вывести это понятие из разряда мемов и измерить его объективными психологическими шкалами. Под «брейнротом» они понимают состояние размытого сознания, скачущего внимания и интеллектуального перенасыщения, вызванное непрерывным потоком безсодержательный клипов.

Главную роль здесь играет пассивность: человек напоминает зрителя, который бесконечно переключает каналы, не прилагая усилий для осмысления происходящего. Этим данное явление отличается и от видеоигровой зависимости, где сохраняется высокая степень вовлечености и активного взаимодействия.

Чтобы разобраться в том, как «брейнрот» воздействует на мозг, ученые опросили 439 молодых добровольцев. Почти каждый второй признался, что проводит в соцсетях не менее пяти часов ежедневно, а четверть респондентов — свыше семи часов. Испытуемые заполнили специальную анкету для оценки когнитивного истощения, вызванного цифровой средой, а также прошли стандартизированные тесты на выгорание, тревожность, стресс и депрессию. Дополнительно фиксировался уровень эмоциональной саморегуляции — способности распознавать и управлять своими чувствами.

Окольный путь к депрессии

Оказалось, что «брейнрот» не вызывает депрессию напрямую, но запускает психологические механизмы, которые к ней приводят. Сначала чрезмерный поток информации перегружает рабочую память, из-за чего мозг вынужден экономить ресурсы, притупляя реакции. Это психическое истощение становится фактором эмоционального выгорания — состояния, когда человек чувствует, что исчерпал внутренние силы для выполнения повседневных задач. Выгорание провоцирует рост стресса и тревоги, а когда тревожность достигает пика, включаются защитные механизмы психики, проявляющиеся в виде депрессии.

При этом выгорание и психологическое истощение от «брейнрота» у женщин были сильнее, чем у мужчин. Однако итоговый уровень депрессии оказался сопоставимым у обоих полов. Это говорит о большой сложности депрессивных расстройств, на формирование которых влияют десятки факторов.

Авторы исследования считают, что призывы «отложить телефон» не спасут от «брейнрота».Терапия, направленная на восстановление эмоциональных ресурсов и борьбу с выгоранием, будет предотвращать развитие депрессии эффективнее, чем любые запретительные меры.